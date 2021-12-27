Москва, 27 декабря, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Правительство России дополнительно выделит более 61 млрд рублей на проект лайнера МС-21, сообщил 27 декабря премьер-министр Михаил Мишустин.

Denis Fedorko МС-21

«По поручению президента направим дополнительно более 61 млрд рублей на выполнение опытно-конструкторских работ по проекту МС-21, а также импортозамещение комплектующих, производство и послепродажное обслуживание самолётов», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря первый тренировочный полет в рамках сертифицированных контрольных испытаний в штатных условиях гражданского аэропорта осуществил новый российский авиалайнер МС-21−300, впервые приземлившись в аэропорту Иркутска.

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