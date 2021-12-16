Иркутск, , 09:09 — REGNUM Первый тренировочный полет в рамках сертифицированных контрольных испытаний в штатных условиях гражданского аэропорта осуществил новый российский авиалайнер МС-21−300, впервые приземлившись в аэропорту Иркутска. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба иркутской воздушной гавани.

Самолёт МС-21 Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Впервые в международном аэропорту Иркутска посадку совершил российский авиалайнер МС-21−300. <…> Первый тренировочный полет в рамках сертифицированных контрольных испытаний в штатных условиях гражданского аэропорта МС-21−300 прошел успешно», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что новый лайнер вылетел из аэропорта Жуковский и, преодолев более четырех тыс. км, приземлился в Иркутске 15 декабря в 19:30 (14:30 мск).

Кроме того, указывается, что во время контрольных испытаний в иркутском аэропорту экипажем самолета были проведены испытания надежности работы двигателей, а также функциональных систем и оборудования авиалайнера типовой конструкции в условиях дальнейшей эксплуатации.

При этом сотрудники аэропорта Иркутска в ходе прилета и вылета нового пассажирского самолета оказали техническую помощь персоналу по наземному обслуживанию, также воздушное судно было осмотрено специалистами на наличие внешних повреждений и отбуксировано на стоянку.

Как передавало ИА REGNUM, 15 декабря газета The Hill со ссылкой на отчёт Сената США сообщила, что американские авиастроители в последние несколько лет игнорируют стандарты безопасности, снижая требования к выпускаемым самолетам.