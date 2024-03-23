Канберра, 27 декабря, 2021, 11:05 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Виктории (юго-восток Австралии) выявили 1999 случаев заражения коронавирусом после того, как лабораториями штата были обработаны более чем 57 000 тестов. Об этом 27 декабря рассказал телеканал Nine News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время, сообщают в министерстве здравоохранения Виктории, 16 467 жителей штата болеют COVID-19 в активной форме.

За последние сутки от COVID-19 в регионе скончались три человека. Сейчас 368 жителей Виктории проходят лечение от COVID-19 в больницах. 80 человек находятся в реанимации, а 38 из них находятся на искусственной вентиляции легких.

В настоящее время в штате на карантине находятся 19 799 человек. Все они были признаны близкими контактами зараженных.