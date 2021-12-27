Сеул, 27 декабря, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Южной Корее одобрили экстренное использование перорального препарата Paxlovid, разработанный американской компании Pfizer для лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств.

Иван Шилов ИА REGNUM Pfizer

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По их словам, группа экспертов провела заседание, в ходе которого пришла к выводу, что препарат следует использовать для лечения коронавируса.

Первоначальные данные испытаний препарата показали, что он значительно снижает риск госпитализации и летального исхода у пациентов, у которых есть риск перенести заболевание в тяжелой форме. Paxlovid будут применять для лечения больных старше 12 лет.

Напомним, что на прошлой неделе Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало разрешение на использование Paxlovid в экстренных случаях.

В настоящее время для лечения тяжелобольных пациентов в Южной Корее используется препарат Remdesivir, разработанный американской компанией Gilead Sciences, а для снижения риска развития тяжёлых случаев заболевания — препарат Rekirona южнокорейской компании Celltrion. Оба препарата вводятся внутривенно.