В Западной Австралии из-за жары бушуют неконтролируемые лесные пожары
Канберра, 27 декабря, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В настоящее время пожарные Западной Австралии продолжают бороться с неконтролируемыми лесными пожарами по всему штату на фоне чрезвычайно жаркой погоды. Как сообщает телеканал Nine News, столбики термометров 27 декабря поднялись выше 38 градусов по Цельсию.
Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис под Новый год — трансляция о природных бедствиях»
Премьер Западной Австралии Марк Макгоуэн, проводя пресс-конференцию, назвав пожары «неумолимыми». По его данным, один из двух основных пожаров уже локализован, и сейчас пожарные работают по устранению ущерба от второго.
«Условия суровые. Сильные ветры поднялись в добавок к знойной погоде … Люди рискуют своими жизнями, чтобы спасти имущество и животных, принадлежащих совершенно незнакомым людям», — заявил премьер-министр.
Он также отметил, что в Западной Австралии от пожаров выгорело более 100 гектар лесных массивов.