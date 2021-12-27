Ростов-на-Дону, 27 декабря, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко призвал горожан «с пониманием» отнестись к ситуации на транспортных артериях.

qimono После снегопада

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис под Новый год — трансляция о природных бедствиях»

"Прошу горожан с пониманием отнестись к сегодняшней ситуации на дорогах. И пешеходов, и автомобилистов. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, будьте предельно осторожными и аккуратными. Переходите проезжую часть только по пешеходным переходам. Не бросайте машины где попало — это затрудняет работу спецтехники. По возможности лучше пересесть на общественный транспорт», — написал Логвиненко в Instagram.

Коммунальные службы не прекращали уборку снега. Подъезды к школах, детским садам, поликлиникам и больницам расчищены. За сутки в Ростове-на-Дону убрано и вывезено более 1,1 тыс. тонн снега.