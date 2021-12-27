Ростов-на-Дону, 27 декабря, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Коммунальная техника и дворники всю ночь расчищали дороги и тротуары в Ростове-на-Дону. За последние сутки вывезено более 1000 тонн снега, сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Константин Еремин ИА Красная Весна Снегопад

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«В расчистке дорог и улиц задействовано 220 машин, в том числе 110 комбинированных, а также 600 дворников, 1 500 человек вывели управляющие компании и ТСЖ. Израсходовано 1180 тонн реагентов и пескопасты. <…> Снег вывозят на 12 спецплощадок. Уже вывезли 1 100 тонн», — написал Логвиненко в Instagram.

ИА REGNUM сообщало, что 26 декабря в Ростове-на-Дону случился сильнейший снегопад. В этот день в донской столице выпало больше половины месячной нормы осадков.