Ростов-на-Дону, 27 декабря, 2021, 09:48 — ИА Регнум. 26 декабря в Ростове-на-Дону случился сильнейший снегопад. В этот день в донской столице выпало больше половины месячной нормы осадков, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегопад

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Из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра РФ, следует, что за 12 часов 26 декабря в донской столице выпало 33 мм осадков — немногим более, чем в 1965 году (32 мм). Месячная норма осадков для Ростова-на-Дону составляет 63 мм.

Напомним, что 27 декабря снег продолжит идти в Ростове-на-Дону.