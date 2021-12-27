Хабаровск, 27 декабря, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Аномальные морозы не покинут Хабаровский край до конца года — средняя температура ночью в последнюю неделю декабря составит около — 35 градусов, местами до — 39 градусов. Днём ожидается от — 25 до — 30 градусов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Зима

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Спасатели в связи с аномальными морозами просят жителей региона принять меры личной безопасности. В частности, следует отказаться от длительных поездок на автотранспорте за пределы населенных пунктов, не ходить на рыбалку и охоту.

Также краевые власти направили в муниципалитеты рекомендации по снижению рисков ЧС на объектах энергоснабжения и ЖКХ. Губернатор Михаил Дегтярев поручил всем службам быть в режиме повышенной готовности и принять все необходимые меры по недопущению аварий и происшествий.

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Как сообщало ИА REGNUM, в последнюю неделю года погода в Приморье будет разной — край будет находиться под влиянием гребня антициклона. Существенных осадков не ожидается.