Москва, 27 декабря, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В понедельник, 27 декабря, в столице России ожидается облачная с прояснениями погода и гололедица, местами небольшой снег. Температура воздуха в городе составит −10… −8 °С. Об этом 27 декабря сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима в Москве

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Также указывается, что ветер западного и юго-западного направления будет дуть со скоростью 6−11 м/с, атмосферное давление 746 мм рт. столба.

Кроме того, отмечается, что в ночь на 28 декабря в Москве также будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег и гололедица, температура воздуха −13… −11 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы объявлен Гидрометцентром РФ в Москве.