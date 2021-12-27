Москва, 27 декабря, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Пенсионерам, получающим выплаты первого числа каждого месяца через почтовые отделения, январские пенсии выплатят уже в декабре, сообщает отделение Пенсионного фонда России. Это связано с предстоящими январскими праздниками, рассказала агентству «Прайм» замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионеры

Она напомнила, что праздники в январе 2022 года продлятся до 9-го числа. Вместе с тем, отметила эксперт, в России нет единого графика пенсионных выплат. В разных регионах пенсии по-разному перечисляются в банки и почтовые отделения. Информацию о сроках выплат могут предоставить в региональных отделениях ПФР.

Григорьева добавила, что для январской страховой пенсии по старости уже будет проведена индексация.

«В декабре прошла индексация фиксированных выплат к страховой пенсий для людей, которым исполнилось 80 лет, и для тех, кто закончил трудовую деятельность три месяца назад. Все эти выплаты поступят в декабре», — рассказала эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря российский президент Владимир Путинзаявил, что обещание по индексации пенсий выше уровня инфляции правительство должно выполнить.

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