Лондон, 26 декабря, 2021, 19:07 — ИА Регнум. Военное командование Великобритании подготовило план действий на случай «непредвиденных обстоятельств», чтобы эвакуировать британских сотрудников вооружённых сил с территории Украины в случае «вторжения России», пишет Daily Express.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

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Отмечается, что на Украине в рамках тренировочной миссии в настоящее время работают более 100 сотрудников минобороны Британии.

Агентство напомнило, что ранее министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес назвал «весьма маловероятным» то, что британские военные «будут сражаться с российскими войсками на украинской земле».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.