Москва, 26 декабря, 2021, 18:55 — ИА Регнум. Более 450 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено за сутки в России. Об этом 26 декабря сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

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«За последние сутки проведено 480 тысяч тестов на коронавирус, — говорится в сообщении. — Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 26 декабря остаются 1 411 716 человек».

Отмечается, что всего в стране проведено более 238,3 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, 26 декабря оперативный штаб сообщил, что за минувшие сутки в России выявили 23 721 новый случай заражения коронавирусом — это минимальный суточный прирост числа заболевших с конца сентября 2021 года.