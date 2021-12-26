Москва, 26 декабря, 2021, 18:45 — ИА Регнум. «Двойного дна» в Минских соглашениях нет, так как все положения документа прописаны абсолютно четко. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью Владимиру Соловьёву для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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По его словам, складывается впечатление, что большинство действующих политиков вообще не читали текст соглашения.

«Прочитайте его, и вы все поймете, — сказал представитель Кремля. — Там (в Минских соглашениях) нет ни двойного дна, ни двойного смысла. Там всё абсолютно четко прописано».

Как передавало ИА REGNUM, 24 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает западные страны перестать «смотреть сквозь пальцы» на действия Киева.