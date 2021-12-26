Екатеринбург, 26 декабря, 2021, 17:54 — ИА Регнум. В Свердловской области 25 декабря обнаружили ещё 564 случая заражения коронавирусом. Из них 219 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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Всего в регионе зафиксировали уже 195 963 заразившихся. В тяжёлом состоянии среди госпитализированных находятся 457 человек.

Выздоровели 168 840 граждан. А от COVID-19 скончались уже 9268 человек.