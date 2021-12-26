Дамаск, , 17:19 — REGNUM Сирийские военные не пропустили через свой блокпост механизированный патруль американских сил в окрестностях города Телль-Тамер в провинции Хасеке, сообщает 26 декабря SANA.

Сирийские военные

По данным агентства, когда американские военные приблизились на БТР к району Мазраат-Шавиш, сирийские солдаты вышли на шоссе и перекрыли им проезд.

При этом они не угрожали оружием и не открывали предупредительного огня. В результате американские военные изменили маршрут движения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители сирийской провинции Хасака остановили движение колонны бронетехники армии США.

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