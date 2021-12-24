Эль-Хасака, Сирия, , 14:16 — REGNUM Жители сирийской провинции Хасака остановили движение колонны бронетехники армии США. Об этом сообщает телеканал Al-Ikhbariya со ссылкой на источники.

Танк и БМП армии США Centcom.mil

По последним данным, инцидент произошёл в районе деревни Хувейлид на северо-востоке провинции.

Жители деревни встали на пути колонны американского контингента в Сирии, и не позволили ей въехать в деревню. Местные жители устроили стихийный митинг, требуя от американских военных покинуть территорию Сирии.

По информации местных источников, в результате инцидента колонна из трёх бронеавтомобилей Hummer была вынуждена изменить маршрут и оставить регион.

Это не первый подобный инцидент, произошедший в провинции Хасака за последнее время. Подразделения сирийской армии и местные жители регулярно останавливают подразделения американских войск, находящиеся на территории страны незаконно.