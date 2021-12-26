Москва, 26 декабря, 2021, 16:41 — ИА Регнум. До минус 6 градусов может опуститься температура воздуха в Москве 31 декабря и в новогоднюю ночь. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец журналистам РИА Новости.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

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«В атмосфере активизируются циклоны… — рассказал Тишковец. — Поэтому небо вновь станет хмуриться, не обойдется без небольших локальных снегопадов».

По его словам, 31 декабря и в новогоднюю ночь в столице ожидается от минус 1 до минус 6 градусов, а днем 1 января может потеплеть до нулевой отметки.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 26 декабря в Москве ожидаются усиление ветра до 16 м/с и метель.