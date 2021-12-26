Москва, 26 декабря, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Украину готовят к нападению на Россию, осложнение ситуации возможно в начале февраля 2022 года, считает депутат Госдумы от СРЗП Михаил Делягин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«В зону риска войдем где-то в начале февраля и просидим в этой зоне риска до конца марта», — считает Делягин.

По его мнению, вторжение в Россию может начаться с Крыма, Ростова-на-Дону, Белгорода или Брянска, пишет «Московский комсомолец».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер ЛДПР Владимир Жириновский приветствовал дипломатические успехи во внешней политике. При этом, говоря о ситуации вокруг границ России, парламентарий провел аналогию с 1941 годом.

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