В девяти районах Кубани есть угроза ЧС из-за дождей
Краснодар, 26 декабря, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций из-за подтоплений сохраняется в девяти районах Краснодарского края до конца суток 26 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
С 24 декабря на территории Краснодарского края бушует непогода, в отдельных районах прошли сильные ливни, а также снег с дождем. К вечеру 25 декабря поднялся уровень воды в реке Адагум в х. Красный Крымского района, подтоплено девять приусадебных участков в садовом товариществе «Железнодорожник», эвакуированы 18 человек. В Новороссийске поднялась вода в реке Абрау, подтоплено одно бытовое помещение в селе Абрау-Дюрсо, шесть человек эвакуировали. Уровень воды в реке Абин на территории Мерчанского сельского поселения по данным на 26 декабря начал снижаться. На реках Крымского района продолжают дежурить спасатели, специалисты администрации, казаки.⠀
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