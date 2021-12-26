Ростов-на-Дону, 26 декабря, 2021, 11:38 — ИА Регнум. На севере и северо-востоке Ростовской области дорожная обстановка остаётся сложной из-за плохих погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 26 декабря.

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В ведомстве уточнили, что влияние на дорожную ситуацию оказывают осадки и колебание температур. На проблемных участках в районе Пролетарской и Калиновой балок, а также в районе Каменск-Шахтинского дежурит спецтехника — комбинированные дорожные машины, грейдеры, погрузчики, тягачи.

Водителей призвали по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.