Москва, 26 декабря, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Доктор экономических наук Никита Кричевский в своем телеграм-канале 26 декабря прокомментировал заявление бывшего спецпредставитель США по Украине Курта Волкера, который настаивает, что новые санкции против России нужно вводить превентивно «и пойти на снятие этих санкций только если Россия откажется от военной эскалации».

Иван Шилов ИА REGNUM США

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В своей заметке «Доиграемся?» он пишет:

«Ястреб» Волкер считает, что предложения по гарантиям безопасности, которые Россия направила США и остальным членам НАТО, «совершенно неприемлемы» и Путин об этом знал. А Россию назвал «вымогателем». Волкер, безусловно, не звезда первого ряда американских политиков, но точку зрения некоторых кругов тамошнего истеблишмента выражает. Надолго ли хватит «кота Леопольда» Байдена?».

Как сообщало ИА REGNUM, в нарушение Минских соглашений Украина продолжает наращивать военное присутствие на подступах к Донбассу и почти ежедневно ведёт обстрел, применяя тяжелое вооружение. В этом ей активно помогают США. Тем не менее, именно Волкер предложил накладывать санкции превентивно, вынуждая Россию идти на уступки. В частности, таким образом он предлагает «предотвратить российскую агрессию» на Украине.

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