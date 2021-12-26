Москва, 26 декабря, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Наиболее эффективной защитой от нового штамма коронавируса «Омикрон» является гибридный иммунитет. Об этом 25 декабря заявил врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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"Гибридный иммунитет оказался в десятки раз более высоким по эффективности против «Омикрона». Гибридный иммунитет — это комбинация перенесенного заболевания и вакцинации, причем в любом сочетании», — сказал в интервью радио Sputnik.

При этом врач уточнил, что заражение новой разновидностью SARS-CoV-2 при прохождении полного курса вакцинации меньше воздействует на организм, однако прививка не обеспечивает полную защиту от нового заболевания.

«Хотя вакцины не обеспечивают стопроцентную защиту от инфицирования «Омикрона», но они все-таки дают защиту от тяжелых случаев, от попадания на ИВЛ и летальных исходов», — добавил Водовозов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что штамм коронавируса «Омикрон» стал доминирующим в Бельгии.