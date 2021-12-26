Москва, 26 декабря, 2021, 05:09 — ИА Регнум. Гибридный иммунитет может усилить в десятки раз защиту организма от штамма коронавируса «Омикрон». Об этом рассказал 25 декабря врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Водовозов пояснил, что даже если человек переболел COVID-19, вызванным разными вариантами коронавируса, то это не даёт практически никакой защиты от штамма «Омикрон». Прививка двумя дозами вакцины от COVID-19 даёт более высокий результат, чем перенесённое заболевание, даже если человек болел не один раз и заболевание было вызвано разными штаммами.

Самую эффективную защиту, по мнению врача, даёт гибридный иммунитет. Речь о тех, кто успел переболеть COVID-19, а после привился от коронавируса. Как пояснил Водовозов, гибридный иммунитет оказался в десятки раз эффективнее от штамма «Омикрон», чем все до сих пор известные варианты защиты.

При этом врач уточнил, что вакцинироваться от COVID-19, по его мнению, нужно в любом случае, так как прививка в подавляющем большинстве случаев обеспечивает защиту от тяжёлого и среднетяжёлого течения болезни.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что врач-эпидемиолог назвал необычные симптомы заражения штаммом «Омикрон» у привитых от COVID-19 граждан.