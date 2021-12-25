Москва, 25 декабря, 2021, 22:56 — ИА Регнум. Более 500 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено за сутки в России. Об этом 25 декабря сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

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«За последние сутки проведено 505 тысяч тестов на коронавирус, — говорится в сообщении. — Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 25 декабря остаются 1 438 031 человек».

Отмечается, что всего в стране проведено более 237,8 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, 25 декабря министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что на симптомы гриппа похожи симптомы заражения штаммом коронавируса «Омикрон».