Донецк, 25 декабря, 2021, 22:41 — ИА Регнум. Солдат срочной службы из-за неукомплектованности подразделений 54-й бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило под Донецк украинское командование. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил 25 декабря замначальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

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«Три дня назад в 54-й бригаду из пункта постоянной дислокации для пополнения минометных подразделений прибыли 30 боевиков, прошедших курс обучения в 184-м учебном центре Национальной академии, — сказал Басурин. — По имеющимся у нас сведениям, прибывшие боевики были призваны на срочную военную службу в октябре текущего года».

Как передавало ИА REGNUM, 25 декабря представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что боевики ВСУ выпустили две противотанковые управляемые ракеты по поселку Гольмовский на севере Горловки.