Горловка, ДНР, 25 декабря, 2021, 21:12 — ИА Регнум. Боевики вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили две противотанковые управляемые ракеты по поселку Гольмовский на севере Горловки. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 25 декабря представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В сообщении отмечается, что украинские силовики вели обстрел со стороны подконтрольного Украине населенного пункта Гладосово.

Данных о жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли окраину Горловки. Так по поселку шахты им. Гагарина ими было выпущено восемь мин калибра 82 мм.