Новосибирск, 25 декабря, 2021, 19:45 — ИА Регнум. В Новосибирской области в инфекционных стационарах на сегодняшний день с коронавирусом и с подозрением на него госпитализировали 3262 человека, в том числе 45 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что в отделениях реанимации находятся 309 человек, на ИВЛ — 39 пациентов.

При этом в регионе сделано 3 275 704 теста на коронавирус.