Москва, 25 декабря, 2021, 19:27 — ИА Регнум. Все случаи заражения штаммом коронавируса «Омикрон» в России являются завозными, сообщили 25 декабря в пресс-службе Минздрава РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«В России зафиксированы случаи заболевания COVID-19, вызванного штаммом «Омикрон», при этом, как сообщалось ранее, все эти случаи на настоящий момент являются завозными», — сообщили в Минздраве.

В ведомстве добавили, что иных случаев заболевания на территории России, вызванного данным штаммом, на данный момент не выявлено.

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Как сообщало ИА REGNUM, новый штамм коронавируса «Омикрон» обнаружен в ноябре на юге Африки. В настоящее время он выявлен уже в 110 странах.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что симптомы заражения штаммом коронавируса «Омикрон» похожи на симптомы гриппа.