Москва, 25 декабря, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Идею поделить людей на вакцинированных и невакцинированных в новогоднюю ночь главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников не поддерживает. Он считает неправильным, если люди перестанут ходить в гости к родственникам и друзьям на Новый год, чтобы не подвергать их ненужному риску. В своём телеграм-канале 25 декабря он пояснил:

Александр Горбаруков ИА REGNUM С Новым годом

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»Ну хотя бы потому, что вакцина, конечно, снижает риски передачи инфекции, но не полностью предотвращает их. Особенно сегодня. (Другое дело, что вакцины надежно предотвращают тяжелое течение болезни и смерти). Какие-то риски все равно всегда есть, тут не убережешься! Голову на плечах, конечно, иметь надо, но в Новый год надо про КОВИД не думать! Ведь, думай не думай, он течёт своим чередом и мы очень мало что можем с этим поделать (кроме вакцин).

Дальше все совсем просто: что сделают люди, услышав такой призыв — не ходить к друзьям и родственникам на Новый год? Правильно — пошлют, и далеко. Я сам за принуждение к вакцинации, но должны быть грани.

Ну, а противники вакцинации таким призывам просто обрадуются — любое наше неразумное действие/слово — им на руку. Давайте отпразднуем Новый год уж как есть. Всех невакцинированных призываю пойти прямо сейчас, хотя бы и до Гового года, и привиться. На Новый год это защиты не даст, не успеет, но как раз к скорому пришествию «Омикрона» и массовой вспышке она созреет. В любом случае не тяните — времени у нас не так много».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Мясников выделил прямую зависимость между смертностью от COVID-19 и вакцинацией — даже в условиях новой волны пандемии, вызванной штаммом «Омикрон»:

"Кажется, что «Омикрон», и правда, протекает в весьма умеренной форме и смертность практически не увеличивает в странах с высоким уровнем вакцинации. Там смертность 0,1−0,4%. Но это у них, там вакцинировано 60−70% населения. Но все это идёт к нам. И придёт! Мы готовы? «Вы не вакцинированы? Мы идём к вам!».

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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