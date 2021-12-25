Ростов-на-Дону, 25 декабря, 2021, 12:00 — ИА Регнум. На территории России выявлены «не завозные» случаи заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 25 декабря заявил на пресс-конференции министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе посещения нового Донского инфекционного центра.

Центр «Вектор» Фото штамма «Омикрон»

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"Мы ведем мониторинг и видим, что есть возникновение завозных случаев («Омикрона»), поэтому они быстро локализуются. Но есть на территории РФ сегодня случаи заражения штаммом «Омикрон», — сказал он.

Также Мурашко уточнил, что течение болезни при заражении новой разновидностью SARS-CoV-2 похоже на грипп, и добавил, что все тесты на коронавирус выявляют штамм «Омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за сутки было выявлено 24 946 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.