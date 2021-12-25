Ростов-на-Дону, 25 декабря, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки жертвами коронавируса стали 23 пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 25 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От COVID-19 скончались 14 женщин в возрасте от 33 до 86 лет и девять мужчин в возрасте от 35 до 82 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

Всего с начала эпидемии от COVID-19 скончались 9 466 жителей Ростовской области.