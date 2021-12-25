Тегеран, 25 декабря, 2021, 08:09 — ИА Регнум. 24 декабря министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 131 306, причем 44 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

«Еще 44 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние сутки, в результате чего общее число погибших достигло 131 306 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно представленным данным, за последние 24 часа было выявлено 1 967 новых случаев заражения COVID-19, при этом 321 человек госпитализирован. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 022 150 пациентов из общего числа 6 181 784 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В докладе подчеркивается, что 2796 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что в общей сложности 59 418 571 иранец получил первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 50 985 397 человек на данный момент сделали повторную прививку.