Москва, , 09:27 — REGNUM Работа Госдумы в осеннюю сессию шла на фоне невиданного вызова оппонентов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

Геннадий Зюганов Duma.gov.ru

«Берем и смотрим на нашу с вами работу, нашу, которую мы провели в течение трех месяцев. Она проходит на фоне невиданного вызова наших оппонентов», — отметил Зюганов.

Он обратил внимание на слова замглавы МИД Сергея Рябкова: сто граждан России арестованы и судятся в США, из них две трети арестовали за пределами РФ.

«Никогда в истории нашей державы этого не было. 368 высших руководителей находятся под санкциями. 578 организаций подвергаются остракизму и преследованиям. Ну, невиданные вызовы», — сказал коммунист.

Поэтому на этом фоне исключительно важно всё сделать, чтобы действительно выстроить новую политику, уверен Зюганов.

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