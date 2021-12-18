Москва, , 00:01 — REGNUM Внесенный в Госдуму законопроект о дополнительных полномочиях Банка России позволит усилить и повысить инвестиционный потенциал организаций реального сектора и других сфер экономики. Как передает корреспондент ИА REGNUM, такие аргументы приводят авторы законопроекта, депутаты Госдумы во главе с Геннадием Зюгановым.

Инфляция © ИА REGNUM

Инициатива расширяет полномочия ЦБ и правительства, возлагая на них актуальную ключевую задачу: обеспечение условий для восстановления роста экономики, осуществление «дедолларизации» финансового рынка, а также обеспечение темпов стабильного развития экономики страны.

По убеждению парламентариев, положительные результаты денежно-кредитной политики в стране должны оцениваться с учетом конкретных показателей экономического роста.

«Финансово-экономическая ситуация в стране как никогда требует усиления координации действий Банка России и правительства Российской Федерации, в том числе по поддержанию общего целевого уровня инфляции. Все решения, принимаемые на уровне различных министерств и ведомств, должны проходить «инфляционный аудит», то есть стратегическое и тактическое планирование осуществлять с учетом прогнозируемых инфляционных процессов в экономике», — отмечается в сопроводительных документах к законопроекту.

Законопроект, в частности, вводит для ЦБ новые цели деятельности: реализация кредитно-денежной политики и обеспечение условий для роста экономики, определяемого показателями увеличения производства, занятости населения, стабильности цен и умеренных долгосрочных процентных ставок. Кроме того, согласно документу, ЦБ обеспечивает поддержание целевого уровня монетарной составляющей инфляции.

На ЦБ возлагаются также и новые функции.

Читайте также: Законопроект о вкладах для бедных может быть внесен в Госдуму в январе