Москва, 25 декабря, 2021, 07:40 — ИА Регнум. Двухфакторная идентификация на «Госуслугах» будет бесплатной для граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM, это следует из принятого Госдумой в третьем чтении закона.

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«Мы вносим этим законопроектом бесплатность рассылки смс-сообщений, когда идет идентификация двухфакторная пользователей в «Госуслугах», — отметил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Это очень важная норма, потому что она повышает степень защищенности учетных записей и фактически лишает злоумышленников возможности доступа к ним и использования, в том числе и для мошеннических целей, отметил парламентарий.

В 2022 году Минцифры намерено ввести на портале госуслуг двухфакторную идентификацию по умолчанию, сообщили в пресс-службе ведомства.

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