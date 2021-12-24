Москва, 24 декабря, 2021, 19:09 — ИА Регнум. Немцы спокойно отреагировали на пресс-конференцию президента России. Об этом 24 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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Пресс-конференцию Владимира Путина в ФРГ восприняли спокойно, о чём свидетельствуют материалы немецких СМИ. Даже в журнале «Шпигель», который не отличается русофильством, было отмечено, что Путин «выступал умеренно», отметил эксперт.

«Все разумные люди на Западе понимают, что сейчас пора начать переговоры о предложениях, которые сделала Россия. Это не значит, что в Германии все за то, чтобы Запад с ними согласился, но почти все за то, что обсуждать их надо, искать взаимоприемлемые компромиссы тоже надо», — резюмировал эксперт.

Напомним, что в ходе своей большой ежегодной пресс-конференции Путин затронул тему взаимодействия с Западом и прямо охарактеризовал его как «непонимание».