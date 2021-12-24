Москва, 24 декабря, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал развивать отечественные научные журналы, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря.

Kremlin.ru Владимир Жириновский

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«Журналы свои надо развивать. Замучили наших ученых, что надо публиковаться в иностранном журнале, пускай в нашем публикуются», — сказал Жириновский в ходе заседания Госсовета с участием президента РФ Владимира Путина.

Такое положение вещей парламентарий считает ошибочным.