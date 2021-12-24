Москва, 24 декабря, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал отменить единый государственный экзамен, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря.

Duma.gov.ru Геннадий Зюганов

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«Для того, чтобы наука была успешной, надо немедленно отменить ЕГЭ», — заявил Зюганов в ходе заседания Госсовета с участием президента РФ Владимира Путина.

Ранее в пользу отмены ЕГЭ заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.