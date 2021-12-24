Луганск, 24 декабря, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Для очередного срыва перемирия на Новый год и Рождество готовит в настоящее время информационный фон Украина. Об этом 24 декабря заявил министр иностранных дел Луганской Народной Республики (ЛНР), полномочный представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.

Lugansk.site Владислав Дейнего

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«Поведение украинской стороны в медийной сфере вызывает опасения, что Украина может осуществлять подготовку к боевым провокациям на линии соприкосновения в период праздников и специально оставляет себе информационные «лазейки» для обвинения нас в срыве перемирия», — приводится его слова в телеграмм-канале МИД ЛНР.

Также Дейнего отметил, что 22 декабря после заседания контактной группы на сайте украинского минобороны появилось совместное заявление главнокомандующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного и министра обороны Украины Алексея Резникова, которое, на первый взгляд, подтверждало готовность Киева к соблюдению перемирия.

В то же время, 23 декабря Залужный сделал два противоречащих друг другу заявления. В одном он разрешил украинским военным открывать ответный огонь, несмотря на то, что, согласно договоренностям от 22 июля 2020 года, можно только с санкции вышестоящего командования и только после неудачной попытки задействовать координационный механизм прямого взаимодействия сторон конфликта. Во втором Залужный заверил, что Украина соблюдает все договоренности о перемирии, где прописан «формат открытия огня в ответ на провокационные обстрелы».

Кроме того, глава МИД ЛНР опроверг обвинения в обстреле населенного пункта Золотое-4, о которых 23 декабря заявил штаб Операции объединенных сил (силовой операции Киева в Донбассе).

«Подчеркиваю, данное заявление не соответствует действительности. Народная милиция ЛНР огонь не открывала. С момента вступления в силу договоренностей об усилении перемирия от 22 июля 2020 г. мы строго выполняем все предписанные ими условия и ограничения», — указал Дейнего.

Также он предположил, что такие противоречащие друг другу заявления Киева имели целью заранее оправдать перед западными странами возможный срыв перемирия украинской стороной в Донбассе во время новогодних праздников.

«Надеемся, что ситуация не будет развиваться по такому сценарию, и подтверждаем, что если Украина не будет открывать огонь, то на линии соприкосновения прекратятся все обстрелы, поскольку у нас не будет необходимости открывать огонь в ответ», — уточнил глава МИД ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина в 2022 году увеличит свой военный бюджет на 20%. При этом помимо оборонительного, Киев планирует закупать и наступательные вооружения.