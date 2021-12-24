Москва, 24 декабря, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Уходящий 2021 год жители России провожают в целом с хорошим настроением: соответствующий (индекс составил 60 пунктов из 90 возможных). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 2021 год

В целом итоги уходящего года граждане оценивают более позитивно, чем в 2020 году. Хорошим или удачным лично для себя и своей семьи этот год назвали 45%, трудным и очень тяжелым — 53%.

Под конец 2021 года 16% респондентов ощущают усталость, 14% пребывают в волнении. Грусть испытывают 9%, разочарование — 7%. В канун 2022 года 50% граждан чувствуют радость и ожидание перемен к лучшему, 19% — спокойствие и уверенность.

Телефонный опрос по телефону проведен в декабре 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM сообщало, главными событиями уходящего 2021 года жители России назвали борьбу с коронавирусом (21%), выборы в Государственную думу (8%).

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