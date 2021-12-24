Москва, , 15:39 — REGNUM Главными событиями уходящего 2021 года жители России назвали борьбу с коронавирусом (21%), выборы в Государственную Думу (8%). Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Москва перед Новым годом Анна Алябьева © ИА REGNUM

Среди важнейших событий в мире российские граждане назвали пандемию коронавируса (39%) и массовую вакцинацию от коронавируса (35%). Главными словами 2021 года стали: коронавирус (38%), рост цен (34%) и QR-код (28%).

По мнению опрошенных, главные победы 2021 года — победы российских спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх (7%), борьба с пандемией коронавируса (5%), победы российских фигуристов и завершение строительства «Северного потока — 2» (по 3%).

Опрос по телефону проведен в декабре 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM сообщало, мечтают отправится в путешествие в новогодние каникулы 25% жителей России.

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