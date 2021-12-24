Москва, 24 декабря, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Планета находится в шаге от начала третьей мировой войны. Об этом 24 декабря заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Keywordsuggest.org Ядерный взрыв

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"На кону сегодня стоит вопрос, будет ли третья мировая война или ее не будет. И вместо серьёзного ответа выпускают то Псаки с перепуганным лицом, то Байдена, улыбающегося непонятно по какому поводу», — сказал Коротченко.

Причем представители международных сообществ и организаций, включая НАТО также демонстрируют поведение, не отвечающее существующим вызовам глобальной безопасности, полагает эксперт.

«Генсек НАТО скатился до уровня Зеленского. Делает какие-то глупые, нелепые заявления. Ну если ты хочешь отчалить в тихую гавань, заняв пост главы Центробанка Норвегии, ты хотя бы веди себя прилично, а не выступай в качестве военно-политического шута — матрас, набитый соломой, который ничего не решает, но хочет показать свою значимость. Ну не ведут себя так в международной политике», — сказал Коротченко.