Москва, 24 декабря, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства назвал главной задачей обеспечение устойчивого роста экономики страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«Экономика страны не только восстановилась после прошлогоднего спада, уже превзошла докризисный уровень, вернулась на траекторию роста, заметно улучшилась ситуация на рынке труда», — заявил глава государства.

Российский лидер отметил, что в условиях сложных глобальных вызовов экономика России показала свою устойчивость.

«На повестке задача следующего уровня — необходимо без пауз обеспечить качественный долгосрочный экономический рост», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что экономика России выдержала пандемию, восстановившись гораздо быстрее, чем в других странах.

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Глава государства отметил, что российская экономика «оказалась более мобилизованной и готовой к шокам, чем многие другие развитые экономики мира», в том числе стран из G20.