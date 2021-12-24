Москва, 24 декабря, 2021, 14:49 — ИА Регнум. На пресс-конференции президент России Владимир Путин вновь повторил свой тезис, что российская экономика восстановилась от кризиса, вызванного пандемией, быстрее, чем другие страны, и привел прогнозы основных экономических показателей на этот год. Его слова имели подтверждение, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

Kremlin.ru Владмир Путин

«Рост ВВП на 4,5%, инфляция — вблизи 8%, безработица — 4,4%, рост реальных располагаемых доходов населения — на 3,5%. Социальные пенсии в 2022 г. будут проиндексированы на уровень фактической инфляции уходящего года (около 8%), а не на заложенную в бюджете инфляцию (5,9%), такие же решения будут приняты по пенсиям в силовом блоке.

Общая картина восстановления российской экономики, действительно, выглядит неплохо, но она в значительной мере отражает большую долю крупных экспортеров, которым помогла благоприятная конъюнктура мировых рынков, инфраструктурных компаний, опирающихся на госзаказы, а также госбанков.

Между тем опросы показывают, что восстановление идет неравномерно. Так, по результатам опроса ЦСР «Бизнес-климат в России», к концу 2021 года почти 60% (59%) компаний в России не вернулись к докризисным показателям и остаются в процессе восстановления.

В том же исследовании говорится, что в декабре 2021 года доля российских компаний, которые заявили о потребности в господдержке, выросла до 80%, что на 30% больше, чем полгода назад.

С другой стороны, по данным опроса Фонда «Общественное мнение», более 40% опрошенных сочли, что 2021 год для них был хуже, чем 2020 г., 40% оценили его так же, как 2020 г., и лишь 14% полагают, что он был лучше.

Кроме того, Путин оценил работу правительства и Банка России как удовлетворительную, а в другом месте сказал, что «не вмешивается» в работу ЦБ, но оценивает ее положительно.

По его словам, инфляция вдвое выше таргета, ее необходимо снижать, и, зная о недовольстве реального сектора повышением процентных ставок, он все же полагает, что это делать необходимо, иначе может повториться турецкий сценарий.

Это может означать фактическую поддержку курса ЦБ на дальнейшее повышение ключевой ставки, если регулятор сочтет, что это необходимо для снижения инфляции.

Отметим, по декабрьским данным инФОМ, инфляционные ожидания в РФ в этом месяце подскочили до 14,8% (очередной рекорд за 5 лет), а оценка наблюдаемой населением инфляции в декабре повысилась до 17,7%.

Один из важных факторов, за которым сейчас следят рынки — геополитические риски. В ответ на вопрос может ли Путин дать гарантии, что «действительно не будет нападать на Украину», он ответил, что гарантии на украинском направлении зависят «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».

Также он потребовал гарантий безопасности от Запада «и немедленно», в том числе по отсутствию дальнейшего расширения НАТО в восточном направлении. Таким образом, по этим вопросам позиции не изменились.

В то же время рынок услышал обнадеживающие нотки в словах президента, что он видит положительную реакцию США на предложения России по переговорам о гарантиях безопасности и что переговоры могут состояться в первых числах января», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 23 декабря 2021 года провёл 17-ю большую пресс-конференцию.

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