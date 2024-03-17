Москва, 24 декабря, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) стали для Украины привычным видом вооружения, которым они терроризируют населения ДНР и пытаются нанести урон силам самообороны народной республики. Об этом 24 декабря заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

U.S. Air Force Беспилотник

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Именно повсеместное применение БПЛА Украиной вызывает опасения, что они могут использовать их для химической атаки на ДНР.

«Беспилотники используются украинской стороной чуть ли не каждый день и не только для разведки — ведутся попытки уничтожить наших военных или разрушить инфраструктуру, близкую к линии соприкосновения. Химическое оружие может быть легко сброшено с беспилотника. У нас это вызывает серьезные опасения», — сказал Пушилин.