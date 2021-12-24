Москва, 24 декабря, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Миграционный кризис в Европе был создан не Минском, Белоруссия просто стала жертвой западной политики. Об этом 24 декабря заявил директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

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Он уточнил, что кризис спровоцировала собственная политика западных стран по экспорту демократии, которая дестабилизировала Ближний Восток и Северную Африку.

«Через Белоруссию в ЕС идёт менее 5% общего потока нелегальных мигрантов. Кстати, поток через Украину тоже существует, но Запад на это не реагирует», — указал в беседе с РИА Новости дипломат.

«По сути, Белоруссия стала жертвой западной политики. Она максимально гуманно обращается с беженцами, но её и за это наказывают», — добавил Полищук.

При этом он отметил, что Польше, которая третирует мигрантов крайне жестоко и не допускает к ним гуманитарные организации, «всё сходит с рук».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший командующий войсками США в Европе, генерал Армии США Бен Ходжес назвал нынешний миграционный кризис на белорусско-польской границе «непосредственной провокацией со стороны Минска и Москвы». Наряду с этим он предостерёг, что ситуация на границе может переродиться в серьёзный международный кризис.

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Добавим, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что представители Европейского союза, которые должны были вместе с властями Белоруссии участвовать в решении миграционного кризиса на границе республики с Польшей, не выходят на контакт.