Вашингтон, , 15:38 — REGNUM Экс-командующий войсками США в Европе, генерал Армии США Бен Ходжес во время интервью Polskie Radio назвал нынешний миграционный кризис на белорусско-польской границе «непосредственной провокацией со стороны Минска и Москвы». Наряду с этим он предостерег, что ситуация на границе может переродиться в серьезный международный кризис.

Мигранты Stabilisation UnitDFID

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Он отметил, что «Россия могла бы немедленно остановить наращивание миграционного кризиса, если бы только захотела». При этом он добавил, что, «если до сих пор на границе стран НАТО с Белоруссией нет серьезного кризиса, то в этом заслуга высокой дисциплины польских, литовских и латышских солдат».

По мнению генерала Ходжеса, Евросоюз «должен очень четко и очень жестко представить России свою позицию». «Вместо того, чтобы критиковать Польшу за то, как она справляется с этим кризисом, ЕС должен поддержать ее», — считает Ходжес.

Он добавил, что Евросоюз и США должны также оказывать давление на страны, откуда «при содействии белорусского режима» организованы полеты мигрантов в Минск — Ирак, Сирия, Иран, Афганистан.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. В Польше опасаются, что они могут начать массовый штурм границы с целью незаконного проникновения на территорию ЕС. Польские пограничники стянули силы на участок, где собрались мигранты, и готовятся дать отпор в случае штурма. В настоящее время мигранты разбили палаточный городок прямо у пограничных ограждений. В этом месте польские пограничники проводят круглосуточное дежурство.