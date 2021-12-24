Джакарта, , 14:26 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 204 случая заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 24 декабря в Индонезии выявили 4 261 412 носителей коронавируса.

За сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 182 человека. Всего коронавирусом в стране переболели 4 112 706 человек.

Кроме того, за сутки от COVID-19 умерли пять человек. Всего эпидемия унесла жизни 144 047 человек.

В настоящее время в Индонезии насчитывается 4659 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках празднования Рождества полицейские в Индонезии усилили охрану 1670 церквей.

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