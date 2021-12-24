Москва, , 14:18 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин владеет всеми нюансами российского законодательства об иностранных агентах. Об этом 24 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Напомним, на ежегодной итоговой пресс-конференции российский лидер сравнил ответственность за нарушения для организаций, признанных иноагентами, в России и в США, заявив, что РФ она мягче.

«Здесь именно речь шла о прямой ответственности. Вы говорите о злостных нарушениях, в американском законе речь идёт о незлостных нарушениях. И в этом плане он действительно предусматривает более суровое наказание. Поэтому здесь нет никакой неправды, президент был достаточно последовательным в своих высказываниях» — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он также указал на то, что Путин указывал на необходимость проговорить публично аспекты правоприменения законодательства.

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Песков предложил задавшему вопрос журналисту «методично сформулировать» его точку зрения и опубликовать её.

«Тем более что президент говорил о том, что есть смысл заняться проговором тех аспектов правоприменения, которые у цеха вызывают вопросы. Это и надо сделать», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее по теме: Путин: закон об иноагентах в РФ более либеральный, чем в США

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря на 17-й большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что закон об иностранных агентах в России более либеральный по сравнению с США. Он напомнил, что закон об иноагентах придумали не в России, а в США, где в отличие от РФ в Америке за это грозил уголовная ответственность. Российский лидер подчеркнул, что в РФ не требуют прекращения работы иноагента, а просто просят указать источники финансирования.